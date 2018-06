Kuigi nuriseda saab alati, on minu arvates Tallinna ühistranspordiga kõik korras: sõita saab tasuta, ühissõidukid käivad tihti ja graafikus püsitakse üsna täpselt. Küll aga ei saa kiidusõnu öelda sellise teenuse kasutajate kohta.

Miskipärast näib paljusid sõitjaid kimbutavat hirm, et kui nad ei saa esimesena peale, siis jäävad ju bussist/trammist/trollist sootuks maha. On äärmiselt ebamugav, kui napilt uste avanedes trügitakse sulle otsa, kui üritad bussist välja pääseda.

See peaks ju olema elementaarne viisakus, et enne lastakse inimesed bussist välja ja alles siis minnakse peale. Tõsi, mõnes kohas on peatuse saarekesed nõnda kitsad, et tahes-tahtmata tekib rüsinat, kuid reeglina on ruumi vabalt käes.

Ära muretse, buss ei sõida enne minema, kui väljujad maas ja sisenejad peal. Seega pole vaja ilmtingimata trügida ning enda ja kaaskodanike tuju nügimisega rikkuda.