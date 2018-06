Sotsiaalministeerium tuletab meelde, et 1. juunist alates ei tohi enam söögi- ja joogikohtades korraldada ajapõhist alkoholi soodusmüüki ehk happy hour'it.

1. juunist hakkasid kehtima uued reeglid alkoholireklaamile:

*keelatud on alkohoolsete jookide välireklaam ja reklaam sotsiaalmeedias, v.a alkoholikäitleja kontol ja kodulehel;

*reklaamipiirangud raadios ja televisioonis senise kella 21 asemel kuni kella 22ni;

*ajakirjade lisaväljaannete esi- ja tagakaanel ei tohi olla alkoholireklaami;

*keelatud on happy hour'i laadsed kampaaniaid;

*alkoholireklaamides lubatakse edaspidi edastada vaid neutraalset teavet, välistatud on inimeste näitamine, atmosfääri kirjeldamine ja lugude jutustamine.

Happy hour on levinud ärimudel, kus teatud ajavahemikul (näiteks kella 17-19 vahel) müüakse alkoholi palju soodsamalt.