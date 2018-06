Austria presidendi Alexander Van der Belleni kutsel teeb teisipäeval töövisiidi Viini Venemaa president Vladimir Putin.

Austria kaitseministeeriumi teatel turvab Putini julgeolekut tuhatkond Austria sõdurit. Viini kohal suletakse osaliselt ka õhuruum. Patrull-lende sooritavad kümme Austria sõjalennukit ja seitse sõjaväekopterit. Kaitseministeerium palus Viini elanikel suhtuda tugevdatud turvameetmetesse mõistvalt.

Putinile on visiit Austria pealinna esimene külaskäik Euroopa Liidu liikmesriiki pärast märtsis Venemaa presidendiks tagasivalimist. Formaalselt on visiidi ajend 50 aasta möödumine NSV Liidu gaasitarnete algusest Euroopasse. Täpsemalt kirjutas just Austria 1. juunil 1968 esimese Lääne-Euroopa riigina vastavale lepingule alla.