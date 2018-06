PÜhapäeva õhtul valiti Saku Suurhallis ”Eesti otsib superstaari” formaatsaate võitja, kelleks osutus Saaremaa poiss Uudo Sepp. Teiste auhindade kõrval pistis Uudo taskusse ka plaadilepingu Universal Musicuga.

Südaööst võis Uudo debüütsinglit ”Võitmatu” kuulata juba Spotifyst! Värske superstaar on kiirete arengute üle elevil: ”Tunne on tõesti võimas ja võitmatu! Alles ma esitasin seda lugu koos Sissiga suurel laval ja nüüd see on juba Spotifys ja kohe ka raadiotes kõigile kuulamiseks.”

Singel lauldi sisse juba maikuus, Helsingis asuvas Freid Music stuudios. Loo ”Võitmatu” muusika autor on Alx Go ja eestikeelsed sõnad kirjutas Maian Kärmas. Produtseeris ja miksis Kim W, helile andis viimase lihvi Minerva Pappi.

Universal Music on samuti rahul, et just Uudo Sepp võitis. Plaadifirma esindaja Leen Kadakas: ”Uudo eristus kindlasti kohe alguses, sest temas on olemas see müstiline x-faktor, millest muusikamaailmas kõik räägivad ja taga otsivad. Väga positiivne on ka, et Uudo ise lugusid kirjutab ja erinevaid pille mängida oskab. Uudo on äärmiselt sümpaatne natuur, inimeste inimene ja võiks öelda, et isegi rahvamees ning plaadifirmana toetame igati tema muusikalist kujunemist suureks artistiks.”

21-aastane Uudo elab Kuressaares ja on igapäevaselt tegev põllumajanduses. Uudo mängib kitarri, trumme ja veidi klaverit, aga ka kannelt.