Demi Sweeney ei julgenud ämbliku alt läbi astuda. Ta kartis, et kaheksajalgne kohutav elukas kukutab end talle pähe. Olukorra tegi veelgi hullemaks see, et Demi oli üksi kodus. Paanikas naine otsis perekonnalt ja sõpradelt abi. Paraku ei olnud kellelgi aega talle appi tulla.

„See võib tunduda rumal, kuid ma kardan kohutavalt ämblikke ja üks neist on minu koridoris. Kui ma tellin teilt söögi, kas siis oleks võimalik, et kuller ta sealt kõrvaldaks?“ küsis Demi.

Talle vastati, et teoreetiliselt on see võimalik. Samas hoiatati, et kullergi võib karta ämblikke ning siis ei saa teda sundida. Teisisõnu, on teatud risk, et temast polegi abi.

Demi otsustas siiski proovida ja lugu lõppes õnnelikult. 20 minuti pärast helises uksekell ja ta lasi toidukulleri Joe koos tellitud toiduga sisse.

Demi kurtis talle kiiresti oma suurt muret. Paraku vastas noormees, et temagi kardab ämblikke. Kuid ta lubas siiski Demit aidata. Joe jättis igaks juhuks kiivri pähe, astus toolile ja mässis vahepeal laest seinale liikunud ämbliku köögipaberisse. Seejärel lasi ta selle tualettpotist veega alla.