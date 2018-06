Ühe illegaali väljasaatmiseks kulub 3000 eurot

Salvini hakkaski kohe pärast ametisse nimetamist põgenikeprobleemiga tegelema. Ta teatas, et valitsus vähendab kaks korda põgenike vastuvõtmiseks eraldatavat raha, mis praegu on umbes viis miljardit eurot aastas. Ta kinnitas, et vähemalt 500 000 illegaalset sisserändajat saadetakse tõepoolest võimalikult kiiresti riigist välja. „Illegaalide ilus elu on möödas, neil tuleb hakata kohvrit pakkima,“ rõhutas vastne siseminister laupäeval.

Keskmiselt kulub ühe migrandi lennukiga riigist välja saatmiseks 3000 eurot. 500 000 migrandile kulub seega 1,5 miljardit eurot.

Tõsi, siseministeeriumi ametnikud väidavad, et poole miljoni inimese riigist väljasaatmine on totaalselt ebarealistlik. Nii on Itaalial vajalikud tagasivõtulepingud sõlmitud vaid Egiptuse, Tuneesia, Maroko ja Nigeeriaga. Salvini soovitas kahtlejatele vastates tööle hakata ning vajalikud lepingud allkirjastamiseks ette valmistada. Ta lisas, et sõjapõgenikke on Itaalia endiselt valmis vastu võtma. Kõik ülejäänud jätku aga parem tulemata. Kui nad seda ikkagi teevad, siis teadku juba praegu, et Itaaliasse neid ei jäeta.

Ametlikel andmetel on Itaaliasse alates 2013. aastast tulnud 700 000 põgenikku. Üle Vahemere jõudis Itaaliasse tänavu esimese viie kuuga 13 430 migranti. Mullu samas ajavahemikus oli see arv 60 228.

Kohtub teisipäeval kolleegidega

Paraku kehtib praeguseni Dublini kokkulepe, mille järgi vastutab asüülitaotleja vastuvõtmise eest riik, kus ta end esimesena registreerib. Teisisõnu, üle Vahemere Itaaliasse saabuvate migrantide eest vastutab Dublini kokkuleppe järgi just sealne valitsus. Koguni kolm eelmist Itaalia valitsust üritasid Dublini kokkulepet muuta, kuid tagajärjetult. Nüüd tuleb seda proovida siseminister Salvinil, kes teisipäeval kohtub Luxembourgis esimest korda oma kolleegidega Euroopa liidu liikmesriikidest. Salvini leiab, et seni kehtiv Dublini kokkulepe tuleb tühistada ning Itaaliasse ja teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse jõudnud asüülitaotlejad kuuluvad automaatselt ümber jaotamisele kogu Euroopa Liidu ulatuses.

Salvini ütles Luxembourgi kohtumise eel, et soovib teha teiste siseministritega koostööd. „Mida ma ütlen neile, kes uut valitsust kardavad? Me oleme elegantsed, me naerame, me oleme demokraatlikud,“ esitas Itaalia uus minister küsimuse ja vastas ise sellele.

Pühapäeval käis siseminister Salvini Sitsiilia saarel.