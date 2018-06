Kolm aastat kestnud Jeemeni kodusõda on tekitanud hetkeseisuga maailma suurima humanitaarkatastroofi ning Jeemenis lokkav näljahädagi on võtmas viimaste kümnendite suurima mõõtmeid. Ometi on vähe räägitud sellest, kes on kodusõja keskmes asetsevad huthi mässulised ja miks neist on saanud läänemaailma vaenlased. Reeturlikkus ja silmakirjalikud kokkulepped selles konfliktis on uskumatud isegi Lähis-Ida standardite järgi.

Ameerikas asuv Brookingsi Instituut selgitab, et huthid on keerulise ajalooga inimeste ja poliitika kogum, kelle vastu pimesi sõtta minek võib olla kahjulikum kui regioonis lahenduste leidmine.

Huthid kuuluvad šiia moslemite väiksesse alarühma, keda kutsutakse zaydi šiiitideks. Nende uskumused erinevad üsna oluliselt Iraanis ja Iraagis elavatest šiiitide omadest. Zayd bin Ali, kelle järgi usuvool nime on saanud, hukkus 8. sajandil toimunud ülestõusus Damaskuse all. Miks on Zayd bin Ali ülestõus huthi mässuliste kreedos oluline - Zayd võitles korrumpeerunud Umayyadi dünastia vastu. Zaydi šiiad usuvad, et märtrisurma surnud Zaydi ideed esindavad seda, milline tõeline kalifaat olema peaks. Et Zayd oli mees, kes võitles igati õige asja eest, nõustuvad isegi sunni moslemid.