Eesti meelelahutusauhindadel pälvis aasta meelelahutussaate auhinna "Su nägu kõlab tuttavalt". Saate peaprodutsent Kaupo Karelson lausus oma tänukõnes, et sügisel on oodata ka seitsmendat hooaega.

"Suur aitäh kuuenda hooaja õuna eest, ma võin kinnitada, et seitsmes hooaeg on sügisel tulemas. Kui see oli Eesti parim, siis te ei kujuta ette, mis sügisel tuleb," sõnas mees.

Karelson rääkis Kroonikale, et täpsem plaani paika panemine alles käib: "Ikka tuleb kaheksa osalist, sest see on formaat ja seda ma ei saa muuta, aga meil on suured üllatused varuks."

Teada on ka finaalsaate aeg, mis toimub sel aastal 19. detsembril.