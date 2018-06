Mai lõpus tegi Ukraina väljaanne Jevropeiska Pravda intervjuu Eesti endise presidendi Toomas Hendrik Ilvesega. Viimane viibis Ukrainas sealse oligarhi Viktor Pintšuki fondi korraldatud paneeldiskussioonis, mis käsitles küberjulgeolekut ja desinformatsiooni.

Leht peatus vestluse käigus pikemalt ka nii NATO kui Euroopa Liidu teemadel, pannes ennekõike rõhu küsimustele, kas Ukrainal oleks võimalik saada NATO liikmeks ning millised on olnud Eesti kogemused. Ilves sõnas, et Venemaa tegi Balti riikide strateegias suure vea, kuulutades, et me võime liituda EL-iga, kuid NATO liikmeks me ei saa. „Nad ei mõistnud, et esimene avab juurdepääsu teisele,“ märkis Ilves.

Küsimusele, kas Venemaa poolt on oodata Eestile ohtu, vastas Ilves, et sõjalises mõttes ilmselt mitte. „Ja just see on meie NATO liikmesuse eelis. Artikkel 5 annab tõepoolest kaitse.“ Ilves jätkas: „Muidugi võib Venemaa rünnata Eestit, kuid võib peagi kaotada isegi Omski ja Tomski, rääkimata Peterburist. Nad mäletavad seda. Mis puudutab aga veel üht ohtu, siis loomulikult ei ole kadunud minu riigi diskrediteerimiskampaania, mis on kestnud juba 27 aastat. Ukrainas te loomulikult mõistate milles asi, kuna teil on Venemaaga täpselt sama probleem, mis hõlmab jutte „natsidest“ ja „huntast“. Ja see on tõeliselt ohtlik. Läänes on endiselt „kasulikke idioote“ ning siiani on meediaväljaandeid, mis need jutud üles korjavad,“ selgitas Ilves.

Küsimusele, kas on võimalik, et Venemaa kunagi muutub, vastas Ilves: „Jah. Ma ei arva, et agressioon on osa venelaste geneetilisest koodist.“