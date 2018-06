Paar päeva tagasi postitasid saatejuht Katrin Lust ja mullu kupeldamisskandaali sattunud endine miss ja modelliagentuuri omanik Laura Kõrgemäe oma sotsiaalmeediakontodele ühiseid pilte ning Lusti pildiallkirjast sai välja lugeda, et Kõrgemäe räägib skandaali osas peagi suu puhtaks.

Ka "Kuuuurija" Facebooki lehel avaldas Lust ühise pildi, mille juures seisis: "Kogu tõde Laura Kõrgemäe saagast juba sügisel "Kuuuurijas". Võin öelda juba ette, et Laural on oma lugu rääkida ja see tuleb nii šokeeriv, et te kukute kõik toolilt!"

Paljud on hakanud Laura teemal sõna võtma ning naine ei suuda seda enam vaikides pealt vaadata ja lajatab kommenteerijatele teravalt. Katrin Lusti Instagrami pildi all kirjutab üks jälgija: "No eks tal on pikalt aega olnud seda "tõde" välja mõelda ka."