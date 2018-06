Veiste karjatamine on kasvatajate sõnul üks kõige loomulikumaid ja tõhusamaid viise rannaniidu hooldamiseks. Mägiveised on väga vana ja tuntud tõug, kes on kohanenud tulema toime keerulistes oludes ja on vähenõudlikud toiduvaliku suhtes. Paljassaare hoiualale saabunud mägiveised on pärit Harjumaalt Harkust Humala laudast. Praegu toodi Paljasaare rannaniidule kokku umbes kümme veist, juurde tuleb 15 ning kõik nad on emased.

Šoti mägiveiste kasvataja Piret Bärgi sõnul on need väga arukad ja sõbralikud loomad. „Mägiveised inimestele lihtsalt liiga ei tee, juhul kui otsest ohtu ei ole. Nad ei ole ründajad,“ kinnitab Bärg.

Kui mägiveised ise otseselt inimesi ei ründa ja on väga sõbralikud, siis inimesed kipuvad loomade elu pahatihti häirima: „Inimesed tõstavad traadid maha, kuid traat on veistele väga selge piir ja kui see on maas, siis nad võivad jalutama minna,“ sõnab naine murelikult.

Mägiveised on vajalikud selleks, et taastada looduslik rannaniit. „Nad oskavad hästi niita muru ja puid. Sarvedega on nad eriti osavad. Samuti on nad hästi tublid ja hoolsad. Süsteem on neil kindlalt paika pandud. Kes mida tegema peab, kes on perejuht, kes on lasteaiakasvataja,“ sõnab Bärg.

Veised on targad ja iseseisvad loomad. Lisaks maastiku hooldamisele, on nad sellised loomad, kes saavad ise endaga hakkama. „Neid ei ole vaja eraldi toita, sünnitusel abi nad ei vaja. Samuti, oskavad suurepäraselt ise orienteeruda ja asju paika panna,“ seletab Bärg.

Mägiveised on harjunud karmide elutingimustega ja ilmadega. „Neid kasvatatakse nii Austraalia palavates tingimustes kui ka Skandinaavias, kus on -30 kraadi. Nad ei vaja katusealuseid ja eritingimusi ega lisatoitu. Kui tavaline veis vajab 0 kraadi juures lisatoitu, siis Šoti mägiveis mitte,“ räägib Bärg.

Bärgi sõnul ei ole veiste pidamine seotud rikastumisega, vaid tegu on südameäriga. „Kui sa tegeled selliste armsate loomadega, siis endal ka silm puhkab,“ sõnab ta.

Mägiveiste saabumist käis vaatamas ka Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova. „Veistel on suur teene liigirikkusele. Nad söövad taimed nii ära, et niidupealsed liigid saaksid edasi kasvada,“ seletab naine.

Zuzu Izmailova (Jörgen Norkroos)

Izmailova kinnitab, et mägiveistest lihaveiseid ei saa. „Need veised on siin selleks, et tunda ennast hästi ja seda karja peetaksegi selleks, et nad aitaksid niidupealseid korras ja liigirikastena hoida.“

„See projekt väga oluline. Kuna me teame et liigirikkus väheneb, siis mägiveised aitavad liigirikkust hoida ja taastada. Planeerime juba praegu Aegna saarele lambakarja, kes hoolitseksid selle eest, et nende elutegevuse tulemusena saaksid mõned liigid paremini elada.“