Cool D ehk Priit Kolsar sai täna hommikul omal nahal tunda, kuidas kogu Tallinna hõivanud teetööd inimeste igapäevaelu segavad. Et kogu Gonsiori tänav on suletud, jäi Cool D raadioeetrisse paarkümmend minutit hiljaks.

"Vältige igal võimalusel Tallinna kesklinna, kui vähegi saate ja minge mujale või mujalt. Ehe näide, ma isegi jäin päris korralikult hiljaks tänu sellele. Siin on kõik üles kaevatud ja mitte midagi aru ei saa, kust, kuhu ja kui kiiresti saab," ütles Cool D Raadio 2 eetris, kuhu ta oli läinud, et esitleda oma uut lugu "Mihkel Raud".

Saatejuht Bert Järvet lohutas, et ei saa muusikut hilinemise tõttu süüdistada, sest on ka ise püüdnud autoga raadiomajale ligi pääseda. "Kui vaadata täpsemalt Tallinna linnavalitsuse enda poolt väljapandud operatiivkaarti, kus on ilusasti näha detailselt, kus toimuvad erinevad kaeve- ja parandustööd, siis see kaart on kirju," rõhutas ta.