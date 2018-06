Ekspoliitikule ja rohkete maksuvõlgadega ärimehele Anders Tsahknale kuuluva PJV Hooldusravi SA saneerimist ehk majandusliku seisundi parandamist on tabanud mitu tagasilööki.

PJV Hooldusravil ehk laiemalt tuntud kui Keila hooldusravikeskusel on pea 800 000 euro suurune maksuvõlg ja ettevõte on alates eelmisest sügisest saneerimisel, kirjutab Äripäev. Saneerimisnõustaja Andres Hermeti sõnul pidi ettevõtte omanik Anders Tsahkna – kel on maksuvõlgadega juba pikemat aega suuremaid probleeme ja kelle üle käib ka sooduskelmuse kahtlustuse uurimine – saneerimiskava järgi maksuametile maksma osa võlast maikuus ära.

Selleks oli Tsahknal plaan müüa maha talle kuuluv kinnistu Pärnu-Jaagupis, millele oli seatud hüpoteek maksuameti kasuks, kuid kinnistule ei leitud ostjat. Maksuamet ei saa Tsahknalt kinnistut ka niisama võlgade katteks ära võtta, kuna Pärnu-Jaagupi hoones on üürnikuks SA Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu.