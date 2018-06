Mais kogusid enim uudistajaid eksklusiivsemad eramajad, aga ka üks korralikult renoveeritud ja sisustatud korter.

1. Maja, Tallinn

Unikaalse Nõmme eramaja näol on tegemist 2016. aastal valminud A-energiaklassi eramuga, kus on 1920. aastate arhitektuur on sobitatud ideaalselt tänapäevasega.

https://city24.postimees.ee/et/kinnisvara/4164894

Maja, Läänemaa

Nimega „Suvila 2.0“ müügis olev objekt ei ole tüütu kohustus, vaid vabadus. Ei mingit peenramaa kaevamist ega marjapõõsaistandust. Loodus sinu ümber varustab sind, kuid ei kohusta.

https://city24.postimees.ee/et/kinnisvara/3674449

Maja, Harjumaa

Avara vaatega mereäärne eramu EGCC Golf territooriumil.

Maja unikaalne projekt (arhitekt Emil Urbel) vastab piirkonna eripärale – mereäärseim kinnistu, veesilm maja taga, avarate vaadetega rõdud, päikeseloojangu nauding.

Igal korrusel pääs terrassile on läbi klaasitud lükanduste, mida suvel on võimalik avada ning talvel võib imetleda merevaadet mugavalt läbi suurte maast-laeni klaaspinna.

https://city24.postimees.ee/et/kinnisvara/9130028

Maja, Tallinn

Isikupärane maja suurel kõrghaljastusega Nõmme krundil ja villa-stiilis arhitektuuriga.

https://city24.postimees.ee/et/kinnisvara/5618557

Korter, Tallinn

Korter on värskelt renoveeritud – vahetatud on kõik toru ja elektrijuhtmed. Põrand on uus. Korter on sisustatud ning kogu piltidel olev mööbel, tehnika ja aksessuaarid jäävad korterisse.

https://city24.postimees.ee/et/kinnisvara/4044193

