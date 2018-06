Perekomöödia, mis räägib vaprast dektetiivkoerast on kinodes esimest nädalat ning filmi kassa on 22 953 eurot.

Suveperiood on laastavalt mõjunud ka kinokülastajate arvule. Eelmisel nädalal oli kodumaistes kinodes vaadatuim film „Salaagent Max“, mida käis vaatamas 5227 inimest.

Kinotabeli teisel kohal on kolmandat nädalat kinodes jooksev „Deadpool 2“, mida käis eelmisel nädalal vaatamas 3766 inimest. Kokku on filmi vaadanud 48 974 kinokülastajat ning film on tulu teeninud 27 329 euro väärtuses.