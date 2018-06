Daily Mail vahendab, et Swifti valdustesse on püütud tungida mitmel korral.

28aastane popstaar lasi mullu novembris oma kodu ümber panna kahemeetrise aia. Väidetavalt on Taylor saanud loa aed kaks korda kõrgemaks ehitada, et privaatsuse ja turvalisuse taset tõsta.

Samal kuul murdis üks mees sisse Taylori New Yorgis asuvasse hoonesse – ronis redeliga aknani, lõhkus selle ja sisenes majja. Politsei leidis ta popstaari voodist magamast.

Aprillis leidis aset ka juhtum, kus 26aastane Bruce Rowley röövis USA-s Websteri panka, et avaldada muljet maailmakuulsale popstaarile Taylor Swiftile. Mees sõitis pärast kuritegu sõitis mees ligi sada kilomeetrit Taylor Swifti Rhode Islandi koju ning viskas umbes 1600 dollarit üle lauljatari aia, vahendas Independent.

Taylor ostis Beverly Hillsi aja 2015. aastal 25 miljoni dollari eest ning tegu on ajaloolise majaga, mis tähendab, et ehituslube on selle jaoks üsna raske saada.