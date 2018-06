Pühapäeval surid Tansaanias 21 aasta vanuses Siiami kaksikud Maria ja Consolata. Õdede surma põhjustasid hingamisteedega seotud komplikatsioonid.

Naistel, kes olid ühendatud nabast allpool, oli ühine maks ja kopsud, kuid neil oli kaks südant, kirjutab BBC.

Maria ja Consolata viidi haiglasse juba läinud aasta detsembris seoses südameprobleemidega.

Kaksikud oli Tansaanias äärmiselt populaarsed. Uudis nende surmast on toonud kaasa leina üle kogu riigi. Twitteris positas oma kaastundeavalduse ka president John Magufuli, kelle sõnul kurvastas õdede surm teda väga. Riigipea lisas, et tüdrukud unistanud rahva teenimisest. Läinud aastal antud intervjuus BBC-le tunnistasid Maria ja Consolata, et sooviksid pärast ülikooli lõpetamist saada õpetajateks.

Tüdrukute vanemad surid, kui lapsed olid alles imikueas. Lapsed adopteeris katoliiklasest Maria Consolata, kelle järgi kaksikud endale ka nimed said.