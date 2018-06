Valitsuse otsusekindlusetus Tartu tselluloositehasega seab küsimuse alla kõigi Eesti suuremate projektide elluviimise, teadmata tulevikku on lükkunud ka Saaremaa silla valmimine.

Parteipoliitika ja valimised otsustavad valitsuse tegevuse üle, on Saaremaa silla eestvedaja Raivo Heina diagnoos Tartu tselluloositehase eriplaneeringu ümber käivale trallile. Mehe sõnul ei julge valitsus otsustada asjade üle, mis käivad tegelikult valitsuse kompetentsi ning valjuhäälne kaitse looduse ja muu eest on jõudnud absurdi piirile ning põhjustab suurte projektide ärajäämist.

Eriplaneeringu protsess pidi Heina rõhutusel alles välja selgitama, kas tselluloositehase rajamine Emajõe äärde on võimalik või mitte ja mingit ehitusluba sellega ei kaasne.

„Küllap kaudselt mõjutab see ka investeerimisotsuseid, selge see," lisas Hein, et tselluloositehase planeeringu katkestamine midagi paremaks küll ei tee.