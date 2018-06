Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on tegemist vaieldamatult oma valdkonda tundva inimesega, kellel on rikkalikud teadmised ja kogemused. „Kahekordse ministrina on Jaak Aabil ette näidata üle-eestilisi reforme ning mitmeid suurprojektide elluviimise õnnestumisi. Haigla projekt on samuti suur ning hõlmab mahukaid protsesse, luues täiesti uue kvaliteedi Eesti tervishoiusüsteemi ja parandades oluliselt arstiabi kättesaadavust. Leian, et Jaagu liitumisega suudame antud projekti ja selle protsesse kiirendada ning alustada tõsisemaid läbirääkimisi erinevate osapooltega,“ sõnas Mölder.

Jaak Aabi sõnul on uue Tallinna haigla rajamisel võtmeküsimuseks praeguste haiglate ja arstiabi osutajate vaheline koostöö. „Sisuliselt tuleb kokku leppida, kuidas ja kus arendatakse erinevate tervishoiuteenuste kompetentsi, et vältida ülearust dubleerimist, veelgi parandada kvaliteeti ja efektiivsust. Kuna esimese üksusena on Tallinna haigla territooriumile Lasnamäel plaanis ehitada nüüdisaegne tervisekeskus, siis on minu ülesandeks projekti lähteülesande ja võimaliku rahastamisskeemi väljatöötamine,“ ütles Aab, lisades, et tema jaoks on väga oluline, et projekti oleksid kaasatud pere- ja eriarstid, kes nimetatud keskuses tegutsema hakkavad.