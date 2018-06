Täna õhtul jõuab tele-eetrisse uus dokumentaalfilm värvika karakteri ja elukäiguga vitraažikunstnikust Dolores Hoffmannist.



Imeliste vitraažide looja on oma alale pühendunud 44 aastat. Tema töid leiab 36 sakraalhoones Eestis, Venemaal, Soomes ja Jaapanis, samuti ametiasutustes ja firmades. Tuntuim neist on Tallinna teletornis asuv vitraažpannoo "Televisioon - aken maailma" (1980).



Filmis jälgitakse kunstniku tööprotsessi Tallinna Pühavaimu kiriku ühe viimase vitraažakna loomisel - kavandi teostamisest kuni valmisvitraaži õnnistamiseni. Kaamera saadab Dolorest tema galeriis, maakodus ja kirikus. See on film loomisest ja lootusest, looja tahtest.



Filmi režissöör ja operaator on Kullar Viimne, heli salvestas Mart Kessel-Otsa, heli järeltöötluse tegi Tanel Paats, monteerija ja produtsent on Erik Norkroos.



Film valmis Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitali ühisprojekti raames, millega toetakse Eesti tuntud kultuuri- ja ühiskonnategelaste portreefilmide tootmist.



"Jagatud valgus" täna ETV eetris kell 20.00.