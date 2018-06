Oma positsioonilt on tagandatud kolm Põhja-Korea kõrget sõjaväelast, teatas anonüümseks jääda soovinud USA ametnik.

Kuigi Kim Yong-uni sellise sammu motivatsioon on ametlikult ebaselgeks jäänud, on analüütikud spekuleerinud, et vallandatud sõjaväelased olid segavaks faktoriks riigi noore diktaatori soovile arendada suhteid muu maailmaga, vahendab Reuters. Nii usutakse, et selline raputus lubab Kimil ja tema parteil tugevdada kontrolli Korea Rahvaarmee (KPA) üle nõnda tähtsal ajahetkel.

“Kui Kim on valmis sõlmima rahu USA ja Lõuna-Koreaga ning loobuma vähemalt osaliselt oma tuumaprogrammist, peab ta lukustama KPA mõju karpi ja selle sinna jätmagi,“ ütles USA-s asuva mittetulundusorganisatsiooni CNA juht Ken Gause.

Kuigi USA ametnik ei avaldanud vallandatute nimesid, teatas Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap, et ametist on vabastatud kaitseülem Pak Yong-sik, KPA juht Ri Myong-su ning KPA poliitbüroo direktor Kim Jong-gak.