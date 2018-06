Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles ERR-ile, et tselluloositehast oleks Eestisse vaja. Tema hinnangul lollitab valitsus oma segaste seisukohtadega tselluloositehase teemal ettevõtjaid.

"Seda tehast ju Eestisse on vaja, kui me mõtleme selle peale, et puitu peaks ikkagi väärindama, mitte seda lihtsalt niisama välja vedama. /.../ Me peaksime leidma kõikvõimalikke võimalusi, kuidas teha nii, et meil on siin suurema lisandväärtusega tooted ja suurema lisandväärtusega teenused," selgitas Kallas.

"Ma arvan, et see pole ka õige, mida valitsus praegu teeb, kui ta lihtsalt ettevõtjaid lollitab, öeldes, et peatatakse see menetlus," märkis Kallas ning lisas, et ta ei ole kindel, kas seadus eriplaneeringu peatamist üldse võimaldab.