Briti muusikamogul Simon Cowell ei jõua ära kiita kümne kuu tagust otsust loobuda mobiiltelefoni kasutamisest.

58aastane muusika- ja teleprodutsent ja talendisaadete kohtunik kinnitab, et oli varem telefoni tõttu alailma närvis ja hajevil. Nüüd suudab ta paremini keskenduda.

"Mind ajab närvi, kui oled kohtumisel ja kõik on ninapidi telefonis. Küllap olin varem ka ise. Niimoodi ei saa keskenduda."

Cowelli sõnul on mobiiltelefonita elu olnud omamoodi veider, kuid selle plussid on ümberlükkamatud. "See on mind raudselt õnnelikumaks teinud. See on mu vaimsele tervisele hästi mõjunud."

BBC teatel on mobiiltelefoniga lõpparve teinud ka Elton John, Sarah Jessica Parker ja Tyra Banks.