Geoloogiateenistuse värske droonivideo näitas, et Hawaiil asuva Kilauea suurima vulkaanikraatri ümber on tekkinud müstilised praod. Teadlaste arvavad nähtu põhjal, et lähiajal on oodata veel plahvatusi.

Daily Maili andmeil on praeguseks vulkaanilõõri ummistanud suured rahnud. Teadlased ei oska veel hinnata, kas antud asjaolu parandab olukorda, või teeb selle veel halvemaks. "On võimalik, et lõõr võib jääda püsivalt blokeerituks, lõpetades nii täielikult plahvatused," ütles kohalik geofüüsik Kyle Anderson Expressile.