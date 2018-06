Kolmapäeval, 4. juulil annab oma esimese bändiga soolokontserdi saate „Eesti otsib superstaari“ seitsmenda hooaja võitja Uudo Sepp. Õllesummer Festivali B&G veini- ja džässiala laval toimuval kontserdil tuleb esitamisele ka tema debüütsingel "Võitmatu".

Saaremaalt pärit 21aastane laulja on eestimaalaste südamed võitnud oma südamliku oleku ja imelise lauluhäälega. „Uudo lavaline olek on väga võluv – lisaks suurepärasele lauluoskusele on kaugele näha, et tegu on väga heatahtliku ja ka lõbusa noormehega. Olen talle saate algusest pöialt hoidnud ning mul on väga hea meel, et saame teda ja tema värsket bändi ka Õllesummeril tervitada,“ ei jää Õllesummeri peakorraldaja Marje Hansar kiidusõnadega kidakeelseks.

Uudo Seppa saab Õllesummeril kuulata festivali avapäeval 4. juulil. Sama päeva peaesinejana astub lavale briti indie-rock bänd Franz Ferdinand, keda soojendab Tanel Padar. Lisaks toob Õllesummer Festival sel aastal ka Pet Shop Boysi, Armin Van Buureni, KIZi, Jay Sebagi ja Eesti muusikamaastiku koorekihi. Piletid on müügil Piletilevi kodulehel ja müügipunktides üle Eesti.