Teisipäeval Ida-Virumaa visiidi teinud värske riigihalduse ministri, endise suhtekorraldaja Janek Mäggi arvates on vaid aja küsimus, mil Ida-Virumaa muutub sama hinnatud elamispaigaks nagu Kalamaja piirkond Tallinnas, kirjutab Põhjarannik.

Ida-Virumaa on Mäggi arvates meeletu potentsiaaliga, kuna seal elab Eesti mõistes väga palju inimesi − 140 000.

"Kui võrdleme näiteks Tallinna Kalamaja piirkonda ja Ida-Virumaad, siis neis on sarnasust. Omal ajal ei tahtnud suurt keegi Koplisse korterit, see tundus kõige õudsem koht Tallinnas, aga praegu on see kõige kuumem elamispiirkond. Ma arvan, et siin juhtub kindlasti sama," rääkis Mäggi.