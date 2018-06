Donald Trumpil oleks ilmselt võimu ennast tagandada uurimisest, mis puudutab Venemaa sekkumist USA presidendivalimistesse 2016. aastal, kinnitas Trumpi advokaat Rudy Giuliani ABC teleprogrammis, lisades, et president ei kavatse seda siiski teha.

Küsimus kerkis pinnale, kui New York Times oli avaldanud Trumpi advokaatide kirja uurimist juhtivale erinõunikule Robert Muellerile, vahendab BBC. Kirjas seisis, et Donald Trumpil kui USA juhil, on absoluutne õigus anda käsk uurimise lõpetamiseks või koguni õigus endale nii-öelda armu anda.

„Ma arvan, et selle poliitilised tagajärjed oleksid karmid. Armuandmine teistele inimestele on üks asi. Anda armu endale, aga teine,“ sõnas Giuliani.

USA esindajatekoja enamuse liider, California vabariiklane Kevin McCarthy sõnas teemat CNN-le kommenteerides, et mitte ükski president ei peaks seda võimalust kasutama.

Kuid kas Trumpil siiski oleks see õigus, ei tea keegi päris täpselt öelda, kirjutab BBC. Endise presidendi Richard Nixoni puhul väitis justiitsministeerium, et tal pole võimalik endale armu anda, kuid samas oli neid, kes väitsid, et see pole USA põhiseaduses välistatud.