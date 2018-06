Hommikust saati kimbutab Eestit äike. Euroopas on võimsad äikesetormid möllanud juba tükk aega, tundub, et nüüd on pikne ka Eestisse jõudnud.

Äike Eestis hommikul kella 11 paiku (kuvatõmmis: http://www.lightningmaps.org)

Riiklik ilmateenistus lubab esmaspäevaks küll vihmahooge, kuid igale poole need ei jõua. Siin-seal võib koos vihmaga ka äikest olla. Tuul puhub läänekaarest, päeval pöördub loodesse ja tugevneb puhanguti 15, õhtu poole saartel ja läänerannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel 9..14, päeval on 16..21, Lõuna-Eestis kuni 24°C.

Kas ja millal jõuab äike sinu kodukohta, seda saab vaadata SIIT.



Hea lugeja, kas ka sinu kodukandis on äike?