Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori uueks asetäitjaks sai Janne Pikma (pildil), kes teenib kuus 4600eurot.

Siseminister Andres Anvelt nimetas senise PPA personalibüroo juhataja Janne Pikma alates 28. maist PPA peadirektori asetäitjaks varade alal. Minister andis Pikmale politseikolonelleitnandi teenistusastme ning nüüd on tema palk 4600 eurot kuus.

Senine peadirektori asetäitja varade alal Tauno Tuisk lahkus ametist eelmisel aastal. Mullu suvel kirjutas ERR, et politsei sisejuurdlus tegi kindlaks, et autode varuosahanke petuskeemiga tekitasid politsei töötajad riigile kahju üle 10 000 euro, kui nad kinnitasid hankelepingu võitnud partneri vigaseid arveid.

Petiste alluvuses töötanud endine politseiametnik väitis, et skeemist teadis ka Tauno Tuisk. Tuisu kinnitusel on vale väide, et ta oli probleemist otseselt teadlik, kuid pigistas silma kinni. Sisejuurdluse järgi tõstis lepingupartner Mercantile politseiametnike heakskiidul kunstlikult varuosade hindu ja arvestas valesti kokkulepitud 40protsendilist allahindlust.