Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloogiakeskuse arstid on näinud juba aastaid kestvat ebaõiglust: tihti jõuavad nende juurde ravikindlustuseta, kuid enda sõnul töötavad patsiendid.

Skeem, mida eelkõige kardioloogid juba aastaid näevad, on Eesti Päevalehe kirjelduse järgi selline: hommikupoolikul tuuakse haigla erakorralise meditsiini osakonda südameprobleemidega inimene, kelle seisund eeldab erakorralist sekkumist. Haiglas selgub, et tal pole ravikindlustust, kuigi ta töötab. Enne erakorralist protseduuri (äge südamelihase infarkt vajab enamasti kallist protseduuri – koronaarangioplastikat ehk südame pärgarteris verevoolu taastamist) jõuab patsient helistada oma tööandjale. Ja oh üllatust: tunni aja pärast selgub, et patsiendi nime taha on haigekassa kindlustuse registris ilmunud linnuke – ootamatult on talle tekkinud kehtiv ravikindlustus.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.