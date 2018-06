„Ma arvan, et Uudole tõi võidu inimlik faktor. Ta oskab tohutult vabalt ja loomulikult inimestega suhelda,” sõnab Rein Rannap, et „Eesti otsib superstaari” seitsmenda hooaha võitjale Uudo Sepale (21) on omane ebaeestlaslik siirus ja avatus. „Väga sageli on võitnud selle saate noormehed, sest mulle tundub, et hääletajad on just tüdrukud. Isegi kui neid pole arvuliselt ülekaalus, hääletavad nad rohkem kordi.”

Rannap usub, et Uudot on ees ootamas väga äge karjäär. „Lauljana on ta eestikeelne ja -meelne, maarahvaga suhtlev laulja, nagu meil on teistes põlvkondades olnud,” võrdleb muusik uut superstaari Ivo Linna, Tõnis Mägi ja Jaak Joalaga. „Võib-olla saab temast isegi sõumees televisioonis. Paistab, et rääkimine ja suhtlemine tuleb tal hästi välja. Mulle tundus, et Uudol on näojoontes sarnasus Kristjan Jõekaldaga, äkki ta hakkab isegi saatejuhiks,” mõlgutab Rein mõtteid.

„Eestis ei ole probleem mitte heade lauljate pealekasv, me oleme ju laulurahvas. Igal aastal uue superstaarisaate hooaja tulles mõtlen, et mis jama see on, kust need uued lauljad nii kiiresti peale tulevad. Aga tulevad ja väga palju, see näitab ikkagi meie rahva musikaalsust. Kuid Eestis on puudu mänedžerid, agendid, produtsendid – muusikaäri, mis paneks kõik ringi käima. Võitjale tuleb see masinavärk ilmselt taha, aga elu on näidanud, et teise koha artistid on sageli ära kadunud,” sõnab Rannap.