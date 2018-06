„Ma ei ole eales tundnud sellist kergendust ja rõõmu. Ma ei saa veel kõike rääkida, aga võin julgelt öelda, et me mõlemad võitsime Uudoga nii meeletult palju,” ütleb „Eesti otsib superstaari” seitsmendal hooajal teise koha saanud Sissi Nylia Benita (19) suure ärevusega. „Kumbki meist ei kaotanud midagi peale lennupileti (võitja sai lisaks plaadilepingule auhinnaks võimaluse lennata Nordicaga terve aasta tasuta – T.J.), kuigi tegelikult sain ka selle. Lähme Uudo ja Meriliniga kindlasti kolmekesi reisile. Tõenäoliselt jääme oma algsele plaanile kindlaks ja lendame Constantasse,” sõnab Sissi, et superstaarisaate kolm finalisti saavad peagi väljateenitud puhkuse. Uue superstaari Uudo Sepa kohta jagub Sissil ainult häid sõnu. „Ma olen Uudot kõrvalt näinud ja te ei kujuta ette, kui palju ta õppinud on. Minu meelest ta on super, aga Uudol on harjumus ennast maha teha. Tegime isegi diili, et ta ei räägiks endast halvasti ega teeks end maha. Seega ei tohtinud ta selle nädala jooksul enda kohta ühtegi halba sõna öelda. Teil pole aimugi, kui raske see tema jaoks oli, aga ta sai hakkama. Ta on siin, ta on võitnud ja ma olen ta üle nii uhke,” ütleb Sissi, kelle häälest kostub vaid siirus.

Saku Suurhalli tuli neiu pühapäeval ülima rahuga. „Meil oli mõlemal täielik sisemine rahu, kõik oli väga chill, me ei närveerinud. Närv tuli korraks sisse ainult siis, kui lavale astuda. Aga niipea, kui lava puudutada, tuli jälle rahu.”

Sissi on varasemalt öelnud, et lavale minnes on tema pea tühi ning teadvustab kõike toimunut alles hiljem. „Kui olen aus, siis pärast meie duetti lavalt lahkudes ma ei mäletanud, mis me just tegime. Kõik tuleb lihtsalt nii automaatselt ja tavaliselt ma lähen koju ning vaatan saated järele,” lausub ta. Isa toetus tähendab kõike „Suurhalli laval esineda oli tõeliselt imeline tunne.” Sama omadussõnaga vastab Sissi ka küsimusele, kuidas oli nii suure rahvahulga ees laulda. „Need on esimesed sõnad minu sõnavaras, mis mulle ette tulevad: imeline, mega, giga. Energia, mis rahvas saalis annab, kahekordistab su enda energiat, mis välja annad. See on nii hea tunne.” Kuna Sissi on abiturient, tuli tal superstaarisaate ajal teha ka eksameid ja viimaseid koolitöid. Neiu sõnul sai ta ise kõik ilusti tehtud ning mingisuguseid probleeme ei tekkinud.