"Ma olen iga kontsert üritanud nii sügavalt südamest laulda oma laule, kui vähegi võimalik!" pakub superstaarisaate seitsmenda hooaja võitja Uudo Sepp, et just see võis talle võidu koju tuua. "Ma olin väga meelitatud, et just mina olen meeldinud Eesti rahvale!"

Superfinaalis kolmanda loona Tom Petty "Free fallin'" lauldes mõtles Uudo senisele elule. "Kuidas üks hetk oled kuskil korteris, täiesti suvalises ühetoalises ja mõtled, kas elul on veel üllatusi. Ja neid tuleb! Tuleb üks, siis järgmine, veel rohkem üllatusi!" rõõmustab ta.

"See jada, mis tuli, see oligi vabalangemine (seda tähendab loo ingliskeelne pealkiri - H.L.) üllatustesse," mõtiskleb Uudo.

"Ma olen õnnelik! Ma olen tänulik kõikide ees, kes mind sellel teel saatsid. Teised finalistid, Sissi, kes on aidanud mul olla vaimselt tugev - ma olen tegelikult temale tohutult tänulik! Ja ka kõikidele teistele finalistidele ja saate meeskonnale! See on tohutu õnnistus artistile nagu mina, kes polekski ilma nendeta sellisesse kohta jõudnud."

Kui Uudo oli viie viimase finalisti seas, ütles ta Õhtulehele antud intervjuus, et tal on soolas üks sünnipäevakingituseks saadud langevarjuhüpe, mida ta siis veel hüpata ei julgenud, sest midagi võib juhtuda ja saade oleks nii tema jaoks läbi. Nüüd ei jõua Uudo ära oodata. "Läheksin kas või homme! See peakski olema esimene asi, mis ma teen. Mis kell, kus? Davai! Teeme ära!"