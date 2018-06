„Suurhallis laulda on ulmevõimas tunne. Tahaks teile suure-suure aplausi samamoodi vastu anda. Tervitasite mind soojalt, suur-suur aitäh!“ pahvatab Uudo pisaratega võideldes pärast seda, kui tema superfinaali avalaul on püstitanud seitsme saatehooaja aplausirekordi. Saku suurhalli kogunenud kaasaelajad ei taha kuidagi plaksutamist lõpetada. Sama kordub hiljemgi, kohtunikel on raske suud lahti saada.

„Kui sa jätad oma unistused unarusse, jäävad need sind eluks ajaks kummitama,“ tunnistas 21aastane Saaremaa noormees Uudo Sepp „Eesti otsib superstaari“ eilse finaalsaate vaheklipis. „Siiani mõtlen, et kuidas ma nii kaugele jõudsin. Kui sa midagi nii sügavalt südamest tahad, siis see saab võimalikuks.“ Nii ka läks – südamliku maapoisiliku olekuga Uudost sai Eesti seitsmes superstaar.

Juba neli tundi enne superfinaali algust on Saku suurhall siginat ja saginat täis, sest suurejoonelises superfinaalis ei jäeta midagi juhuse hooleks – saade harjutatakse täies pikkuses läbi. Kohtunik Mihkel Raud, papist kohvitops käes, pomiseb jalg üle põlve garderoobi puudumisest. „Arvasin, et tulen siia ja mind ootab uhke garderoob – tühjagi!“ nendib ta. „Aga tegelikult, miks seda üldse vaja peaks olema? Ei olegi. Mis seal muud oleks kui ketside hais,“ hoiab ta võttemeeskonnal pikal tööpäeval tuju üleval.

JÄID ERAPOOLETUKS: Kohtunikud Mihkel Raud, Eda-Ines Etti ja Koit Toome keeldusid enne tulemuste väljakuulutamist prognoosima, kumb laulja väljub saatest võitjana. „Te olete liiga eripalgelised, et meie seda otsust saaksime teha," ütles Ines. „Minu süda ütleb Uudo, minu pea ütleb Sissi,“ avaldas Koit.

Enne, kui Uudo Sepp ja Sissi Nylia Benita superfinaaliks valitud kolme loo kallale asuvad, laulavad nad häälepaelad soojaks koos superstaarisaate eelmiste hooaegade võitjatega. Kõlab Robbie Williamsi „Let Me Entertain You“. Uudo ja Sissi esitus tundub nendega lava jagavatele, ennast juba tõestanud superstaarisaate kasvandikele Ott Leplandile, Jüri Pootsmannile, Liis Lemsalule, Elina Bornile ja Getter Jaanile alla jäävat, aga küll nad jõuavad veel teerajajatele järele ja ehk neist möödagi.

Sissi ja Uudo suruvad laulu lõpus sõbralikult kätt, veel teadmata, kumb neist karika koju viib. Saate tulemus on jäetud superfinaaliski täielikult publiku otsustada, aga publiku mõjutamiseks on ikkagi kohal vana hea žürii koosseisus Mihkel Raud, Eda-Ines Etti ja Koit Toome.

Kasvas saate käigus suuremaks

Saate avavoorus laulavad mõlemad superfinalistid loo, mida pidasid saate jooksul esitatud paladest kõige õnnestunumaks. Uudo Sepp teeb otsa lahti Kings of Leoni hitiga „Sex on Fire”, mille valimisel küsis ta nõu pereliikmetelt. See võis olla poja ja vanemate vahel pentsik vestlus, kus viimased soovitasid poisil laulda lugu, milles rokkar ülistab tulist seksi oma silmarõõmuga. Siiski on 21aastane Uudo tänavuste finalistide seast vanim osaleja ja juba suur mees.

Seda nendivad vaheklipis ka Uudo vanemad. „Kodus ta on ikka sama, aga vahel kui laulab, siis vaatad, et on rohkem mees,“ muheleb isa Egon Sepp. „Suuremaks on kasvanud!“ nõustub Uudo ema Merike.

PÜSTITAS APLAUSIREKORDI: Pärast seda, kui Uudo lauluga „Sex on Fire“ võistluse otsa lahti tegi, aplodeeris Saku suurhalli publik kauem kui iial senises superstaarisaate ajaloos. (Alar Truu)

Uudol ripub pükste küljest punase-mustakirju nelinurkne rätik, nagu õigele rokkarile kohane. Ekraanidel välguvad leegid ning Uudo esinemine on tõesti tuline, nagu laulu nimigi viitab. Uudo silmist on kadunud lapselik ärevus, mida temas muidu nähakse. „Uudo on armas ja siiras nagu väike kutsikas, aga ta silmadest on näha enesekindlust!“ kiidab staarisaate esimese hooaja võitja Birgit Sarrap.

Sissil on Uudo parimale loole vastu panna Fall Out Boy lugu „Centuries“. Nii, nagu Uudol aitasid sobivaimat laulu valida vanemad, kinnitab ka Sissi muusikust isa Dave Benton, et just „Centuries“ oli tütre esitustest tema lemmik. Sissi laseb endast looma välja ja kannab laulu ette pareminigi kui esimesel korral.

Dave Benton ütleb tütart superfinaali laval vaadates, et Sissi on muutunud aina julgemaks. „See tuleb talle kõvasti kasuks, kui ta asub sellel alal karjääri tegema,“ on Dave veendunud.

ÕNNESTUNUD DUETT: Tuliuue laulu „Võitmatu“ kandsid Uudo ja Sissi ette duetina. Koit Toome kiitis, et nad mõjuvad laval koos turvaliselt, nagu Ivo ja Reet Linna omal ajal. (Alar Truu)

Teist lugu, Rootsi hitimeistrite kootud „Võitmatut“, esitavad superfinalistid duetina. Esimest salmi laulab Uudo ja kui sel hetkel lavale ei vaataks, võiks kindel olla, et mikrofoni hoiab Ott Lepland, keda on varemgi Uudoga võrreldud. Sissi võtab järje üle ning vaatamata sellele, et nad on konkurendid, mõjub duett armsalt ja meenutab Disney multifilmide printsi ja printsessi. Võidu võiks nende vahel pooleks teha.

Tugeva sõnumiga laulud

Kolmandaks looks tõmbab Uudo taas selga ülikonna, mille kandmine on talle saate jooksul väga meeldima hakanud. Ehk pole Saaremaalt pärit maapoisil põhjust tihti ülikonda kanda. Igatahes tunneb ta ennast sellega laval hästi. Seda ka põhjusega, sest tume ülikond istub Uudole nagu valatult, kui ta esitab Tom Petty ballaadi „Free fallin“. Lauldes sõnu „I’m a bad boy for breaking her heart“ („Ma olen paha poiss, sest murdsin ta südame – H. L.), mõtleb Uudo ehk kallimale, kellega ta enne superstaarisaadet suhte lõpetas.

Nimelt tunnistas noormees hiljuti Kroonikas, et saatesse tulles pidi ta kahe vahel valima, sest sõbratarile ei meeldinud mõte, et lava talt Uudo röövib. „Kuidas jätta elamata elu, mis nii väga meeldib ja mille nimel oled nõus väga palju töötama ja pingutama? See oli mu senise elu raskeim valik, aga ma otsustasin seda, milles olin kindel,“ langetas Uudo tol hetkel otsuse laulmise kasuks.

Uudo annab viimases loos endast kõik ning tundub, et tema silm on niiske ja läigib. Kusjuures esituse saateks mängivas orkestris istub tšello taga Uudo vend Karret Sepp, kellega Uudo laulu esitades pidevalt silmsidet hoiab.

VEND LAVAL TOEKS: Kolmanda laulu „Free Fallin'“ ajal oli Uudole laval toeks vend Karret Sepp, kes mängis tšellot. Uudo vahetas vennaga pidevalt pilke. (Alar Truu)

Sissi viimane lugu „This Is Me“ pärineb mõni kuu tagasi kinolinadele jõudnud Hollywoodi muusikalist „Maailma suurim sõumees“. Ka Sissil tundub oma viimase looga olevat isiklik side. Nimelt laulsid seda lugu muusikalis tsirkuseartistid, kelle linnarahvas oli friikideks tembeldanud – eesotsas habemega tumedanahalise naisega.

Tabav valik, arvestades, et Sissigi erineb oma isalt päritud eksootilise verega keskmisest heledanahalisest eestlasest ning on kogenud koolikiusamist. Läbi laulu sõnade lubab Sissi teistsugusena olles mitte varju hoida, vaid tabudest ja pilgetest läbi murda ning ennast rahvale häbitundeta näidata.

Seekord jääb peale siiski Uudo. Viimases aplausis on tunda, et kaalukauss kaldub tema kasuks.

Nii saab Eesti omale üle kahe aasta taas uue noore superstaari. Uudo auhinnaks on artistileping Universal Musicuga, debüütsingli eksklusiivne väljaandmine ja reklaamikampaania Spotifys ning aasta jagu tasuta lendusid Nordicaga. Seega peaks ta saama nüüd veidi puhata ja maailma avastada.

„Uudo silmadesse võib ära uppuda!“

Mida arvasid Uudost saates kohtunikud ja teised lauljad?

Kohtunik Mihkel Raud: „Sa oled karismaatiline ja kihvt laulja, isikupärane ja armas inimene ja ma loodan, et kui sinust saab superstaar, siis käid sa ikka oma traktoreid ATVsid ja kõplaid silitamas.“

Kohtunik Ines: „Nii soe tunne tekib sind vaadates, see on uskumatu!“; „Keegi ei saa sinu siiruse ja armsuse vastu.“; „Uudo silmadesse võib ära uppuda!“

Kohtunik Koit Toome: „ Sa oled eriline karakter oma siiruse ja soojusega. Sa oled ääretult sümpaatne ja kihvt kutt.“

Liis Lemsalu: „Ta on ikka see Uudo, kes on tulnud Saaremaalt. Tal ei ole filtrit ees.

Ott Lepland: „Uudos on puutumatus, selline ehedus. Tal on mõnus mahe tämber ja ta paneb ennast kohe kuulama.“