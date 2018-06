Mart ja Britt väisasid mullu koos presidendi vastuvõttu ning meesrääkis siis Õhtulehele, et see on nende esimene suur üritus koos.

Britil on Tallinnas oma pilatesestuudio. "Ta pole mitte lihtsalt pilatesetreener, vaid pilatesemeister. See tähendab, et ta on Põhjamaade ja Baltimaade ainuke kõrgtasemega pilatesetreener ja -koolitaja. Ta on ise rahvusvaheliselt õppinud ja koolitanud ka teiste riikide treenereid," rääkis Mart siis ja lisas et naine õpib ka muusikaakadeemia magistrantuuris kaasaegset improvisatsiooni.