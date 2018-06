Kui Suurbritannia iseteeninduskassade kasutajatest tunnistab iga neljas, et on oma elus vähemalt ühe asja poest maksmata kaasa viinud, siis Eesti poodide esindajate sõnul siinsed ostjad agaralt kassasid petta ei proovi. Kui kliendil on pikad näpud, leiab varastatud kraami endiselt pigem tema hõlma alt.