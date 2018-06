„Nädala algul jõudis Danzigist Tallinna Ameerika päästelaev Resource. Laev toodi siia selleks, et alata ilmasõja ajal ja varem Eesti vetes hukkunud laevade ülestõstmist. Naissaare taga hukkunud jäälõhkuja Peeter Suur, mille eest omal ajal maksti poolteist miljonit kuldrubla, on üks neist, mida Resource tahab üles tõstma hakata,“ kirjutab nädalaleht Esmaspäev 3. juunil 1929.

Vast 1912. aastal staaplilt tulnud Peeter Suur oli sõitnud Vene miini otsa 1917. aasta juulis ja läks kolme minutiga põhja. Laev puhkas 32 sülla sügavuses.

Veeteede valitsus oli 1925. aastast andnud kontsessioone hukkunud laevade tõstmiseks ja kümne aastaga oli ajalehtede andmeil merest välja toodud kümneid tuhandeid tonne terast, rauda, vaske jm, mis veeti enamasti välja Rootsi ja Saksamaale. Vask jäi Eestisse nagu ka Hanikatsi laiu juurest leitud sakslaste torpeedopaat A-32, mis pärast remonti teenis Eesti mereväes lipulaev Sulevina.

Innustunud laevakütid lootsid, et moodne päästelaev Resource aitab peale Peeter Suure ka teisi hinnalisi laevu kähku merest välja tõsta. „Paraku nenditi varsti, et laev ei ole ülesanneteks kõlbulik ja asi lõppes sellega, et Resource ise lammutati,“ kirjutasid ajalehed 1936. aastal.