Milline on haigekassa tegevusplaan, et vähendada kiirabi nn tühisõite, kus brigaad sõidab lahendama muresid, mis pole erakorralised ja millega saaksid hästi hakkama ka perearstid või muud asutused-spetsialistid?

Vivika Tamra, Eesti Haigekassa tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse peaspetsialist: Haigekassa tasub alates 2018. aastast kiirabiteenuste eest. Kiirabibrigaadide korraldus (paiknemine ja arv) jääb terviseameti vastutusalasse, haigekassa on vaid rahastaja. Järgnevatel aastatel töötatakse välja lepingud kiirabibrigaadi pidaja ja haigekassa vahel. Peale selle uuendatakse teenuste kirjeldust ja vaadatakse üle hinnad. Kiirabi on endiselt tagatud kõikidele Eestis viibijatele, sh ravikindlustamata inimestele. Koostöö erialaliitudega algab kohe, järgnevatel aastatel toimuvad ka läbirääkimised kiirabibrigaadide paiknemise ja arvu kohta. 2018. aastal rahastatakse meile teadaolevalt 102 kiirabibrigaadi tööd.

Miks ei ole perearsti nõuandeliinile mobiililt helistamine tasuta, olgugi et selle muutmist tasuta teenuseks kaaluti juba mullu?

Vivika Tamra: Haigekassa ei reguleeri perearsti nõuandetelefonile (sh ka lühinumbritele) helistamise hinda, seda teevad vabaturumajanduse põhimõtetel sideoperaatorid. Helistades perearsti nõuandetelefonile +372 634 6630 Eestist või välismaalt, tasub helistaja kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel. Helistades lauatelefonilt lühinumbrile 1220, on esimesed viis minutit tasuta (väljaarvatud Elisa ja Tele2 võrgust), pärast viit minutit tasub helistaja kõne eest kohaliku kõneminuti hinna alusel. Helistades mobiiltelefonilt lühinumbrile 1220, tasub helistaja kõne eest alates esimesest minutist telefonioperaatorite hinnakirjade alusel (Telia 0,2278 €/min, Tele2 0,23 €/min, Elisa 0,30 €/min).

See on oluline nõuandeliin, mida kasutatakse saamaks vajalikku tervisealast teavet ja abi, seega peame väga oluliseks perearsti nõuandetelefoni edaspidist ja aktiivset kasutamist. Haigekassa on pöördunud nõuandeliini lühinumbri asjus sideoperaatorite poole ja palunud neil kaaluda meie ettepanekut vabastada perearsti nõuandeliini lühinumber 1220 operaatorite kehtestatud lühinumbrite kõneminuti tasust. Läbirääkimised ei ole andnud soovitud tulemust. Sideoperaatorid on esile toonud, et neil ei ole võimalik lühinumbriteenust odavamalt pakkuda, kuna lühinumbrite haldamise ja teenuse osutamisega kaasnevad neil kulutused, mis kajastuvad pakutava mugavusteenuse lõpphinnas.