Oleks hullumeelne mõelda, et iga järgmise põlvkonna koolikogemus peab olema täpselt selline nagu eelneva oma – muutuv maailm eeldab teistsugust ettevalmistust. Paraku tuleb nii mõnegi haridusuuenduse puhul küsida, mida see õpilaste ettevalmistuses paremaks muudab.

Loovainetes hinnete kaotamine, kirjatehnikareform, kodustest töödest loobumine, õigekirjareeglitele vilistamine emakeele eksami funktsionaalse lugemise osas, gümnaasiumisse sisseastumisel keskmise hindega määratud lävendi kehtestamine, põhikooli lõpueksamite kaotamine – neid ja veel palju muid uuendusi on tõsiselt kaalutud ainuüksi viimase aasta jooksul. Mõnele pakutud muudatustest ei antud küll võimalustki mõttevälgatusest edasi areneda, ent tegelikult on iga neist aruteludest saatnud tunne, et kas me mitte ei sülita vanasse kaevu enne, kui uus valmis on.

Kas haridus on nii vähetähtis, et lähtuda põhimõttest „mis valesti, see uuesti“? Piisas ühest varaalanud suvest, kui juba kostuvad esimesed valjud hääled, et aprillikuise lisavaheaja sisseseadmine polnudki nii hea mõte. On näha, et suvevaheajani jäänud nädalal tegeleksid lapsed parema meelega kõige muu kui õppimisega. Äkki võtaks hariduse reformimisestki ühe pikema puhkuse?