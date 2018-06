Väsimus on selle kevade teine suur märksõna. Päris kummaline. Polegi nagu midagi erilist teinud, aga suurema osa ajast on tunne, nagu oleks keegi salaja külas käinud ning keha ja vaimu läbi klohminud nagu rannamees roti. Just sel kevadel on eriskummalist väsimust täheldanud minu tutvusringkonnas mitu inimest.

Sel aastal tuli ka kevad teisiti. Esiteks on see kevad muidugi erakordselt soe ja igal peamiselt linnakeskkonnas toimetaval inimesed on ilmselt tekkinud juba esimesed skisofreenia nähud. Kas suvekuudele planeeritud puhkuse ajaks on suvi juba läbi? Või olen Okasroosikese kombel kevade maha maganud ja ärganud keset suurt suve? Aga kui ma nii kaua magasin, siis kuidas ma ennast ikka nii väsinuna tunnen?

Tiu-tiu! ja teisiti, see aasta teisiti... Kevad, millest Henrik Visnapuu oma luuletuses pajatab on muidugi juba ammu möödunud. Huvitav, kas Visnapuu oleks 1919. aasta mais osanud kas või kõige pöörasemates unenägudes ette näha, et Eesti riik tähistab kunagi oma sajandat sünnipäeva ning iga eestikeelset kooliharidust saanud tegelinski teab tema kirjapandud luuletusest vähemalt kaht rida. Toonasel turbulentsel ajal oleks see olnud ehk üsna lohutav mõte.

Nojah, lõppude lõpuks ei väsitagi ju tegevused. Eriti, kui tegevused on mõistlikulgi määral meeltmööda. Väsitav osa on tegevustele eelnevate või nendega kaasnevate valikute langetamine. Peadmurdvad valikud pole muidugi mingi uus nähtus. Eks neid ole meil ja meie esivanematel tulnud teha kogu inimajaloo vältel. Alustades sellest, et kas ikka on vaja iga õuna vitsutada ja lõpetades sellega, et mis värvitooniga köök üle võõbata.

Kes karjub valjemini?

Sel kevadel on valikuid kohe eriti palju. Valimise surve on tohutu ja vale valiku korral ähvardab tagakiusamine. Paar nädalat tagasi ilmus Eesti Päevalehes lugu, kus kolleeg Taavi Eilat kirjeldas Tartusse kavandatava puidurafineerimistehase vastast aktsiooni, kui üritust, kus inimeste tahe olla tselluloositehase vastu oli nii ühendav, et tal hakkas hirmus. „Tohib öelda vaid üht. Kui ütled teist, oled eksinud.“

Vähemalt kaks inimest, kelle käe all õppisin Tartu ülikoolis ajakirjandust, on tselluloositehase saaga käigus nimetanud ajakirjandust ettevõtjate ketikoeraks, kellel puudub analüüsivõime. Pole just kõige meeldivam saada sellist kriitikat õppejõududelt. Kusjuures jääb mulje, et just analüüsist jääb puudu ka tselluloositehase vastaste retoorikas.

Praegu tundub juba selge olevat, et tehase vastased võidavad ja saame kõik koos kinni maksta eriplaneerimise katkestamisega kaasnevad võimalikud kulud. Mul poleks sellegi vastu midagi, kui otsusel oleks muu põhjus kui see, et kaks leeri on pikalt võidu karjunud ja kaotas see, kelle kõrvatrummid esimesena purunesid.

Valikute tegemine ei alga ega lõppe muidugi tselluloositehasega. Võtame näiteks Tõnis Mägi. Ma ei suuda kuidagi nõustuda Mägi maailmavaadetega, mida ta on viimase paari aasta jooksul mitmes intervjuus väljendanud. Ma ei näe põhjust maestro trööstituteks tulevikuennustusteks, kuid veel vähem saan ma aru nendest sadadest ja sadadest kommentaatoritest, kes lubasid Eesti kultuuriloo ühe olulisima muusiku loomingu oma elust igaveseks kustutada. Vabandust, aga kes nüüd radikaal on?

Kauaoodatud värvid

Kui muusikaga jätkata, siis olen siiralt veendunud, et Mart Helme on kirjutanud enda esitatud loole „Võõra linna tuled“ kõige ilusamad sõnad, mida Eesti popmuusika armastuslaulude osakonnast võib leida. Seetõttu on see lugu leidnud optimaalse sagedusega koha ka minu juhitud raadiosaadetes, mille peale olen kuulajatelt saanud süüdistusi nii EKRE hääletoruks olemises kui ka vastupidi – Helme ja partei mõnitamises. Kindlasti peab olema vastu või poolt! See, et laul võiks lihtsalt hea olla, ei tule kõne alla.

Selliseid näiteid võib tuua lõputult. Kui mul ei ole põrmugi midagi selle vastu, et lapsed lehvitavad Vabaduse väljakul punalippu ja laulavad nõukogudeaegseid laule, ei tähenda, et ma oleks venemeelne vaid seda, et ma austan lavastaja õigust loomingulisi otsuseid langetada.

Kui mind ajavad närvi Lasnamäe bussipeatuses lärmavad ja ropendavad dressides vene noorukid, siis ma pole rassist, vaid mulle lihtsalt ei meeldi infantiilsed tolgused. Ja kui mulle ei meeldi mu meessoost tuttava uus kutt, siis ma pole homofoob, vaid arvan, et minu sõbrad võiks end ebameeldivatest troppidest eemale hoida.