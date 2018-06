Bulgaarlasel Ivan Harlampievil on pisarad silmis, kui räägib oma ruske lehma Penka dramaatilise, et mitte öelda traagilise loo. Penka mõisteti surma selle eest, et ta eksles üle piiri Serbiasse ja tuli paari nädala pärast tagasi. Ta saabus illegaalselt kolmandast riigist, väljaspool ametlikku veterinaarkontrolliga piiripunkti ja tuleb hukata, viitavad Bulgaaria võimud Euroopa Liidu regulatsioonile.

Piirilähedase Kopilovtsi küla karjamaalt lahti pääsenud ja Serbiasse kõndinud Penka on tiine ja peaks varsti vasika ilmale tooma. Serbias vaatas loomaarst ta üle ja kinnitas: lehm on hea tervise juures. Kuid Euroopa Liidu liikmesriigis ei maksa kolmanda riigi veterinaari antud tõend midagi. „See ei ole meie otsustada, kas karjamaalt lahti pääsenud ja Serbiasse eksinud Penka tuleb hukata või mitte,“ tsiteerib Briti ajaleht The Independent Bulgaaria veterinaareksperti Lyubomir Lyubomirovit. „Me täidame reegleid, mis on meile saadetud Brüsselist – lehm ei tulnud ju üle piiri kõigi nõutavate dokumentidega varustatult!“

Daily Telegraph kirjutab, et parlamendiliige John Flack kirjutas Bulgaaria peaministrile Boyko Borisovile ja Euroopa parlamendi presidendile Antonio Tajanile paludes neil Penka saatus oma südameasjaks võtta. „Väike jalutuskäik üle piiri ei tohiks olla nii suur eksimus, et loomalt elu võtta. Mõistus peaks ikkagi võidutsema hoolimata igasugustest regulatsioonidest,“ ütleb ta. Ka Euroopa põllumehed korjavad allkirju lehma päästmise petitsioonile.