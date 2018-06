Septembrihommik algas Gonzaleste pere jaoks Arizona osariigis Chandleris nagu tavaliselt. Pereema Raquel tõusis üles, et enne laste kooli viimist kohvi rüübata ja kõndis pidžaamaväel elutuppa, kus istus ta abikaasa Adam. Mees vaatas teda üllatunult. Oli tunda, et ta ei tea, kes on see võõras naine. „Küsisin, et kas ta ei tunne mind ära?“ meenutab Raquel.