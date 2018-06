Operatsioon läks edukalt ja kasvaja eemaldati, kuid selleks ajaks oli haigus Olesjale juba nii palju kahju teinud, et üks tema näopool oli tuim. Uuringud näitasid, et lõikuse ajal sai parempoolne näonärv kahjustada. Seetõttu kisub naisel üks suupool üha enam viltu ja silm jookseb vett.

Olesjat kimbutasid aastaid peavalud ning tema kõrva taga oli murettegev sõlmeke. Arstid aga vangutasid pead ning ütlesid – häda pole midagi. Kulus kolm pikka aastat, kuni tehti kindlaks, et see on kõrvasüljenäärme kasvaja.

„Minu suurim soov on taas kogu südamest naeratada,“ ütles naine, kelle välimust moonutasid kasvajast tingitud tüsistused. Unistuse täitumist takistas vajaliku lõikuse kõrge hind, mille jaoks ei olnud tal mitte kuskilt raha võtta. Täna ootab teda ees operatsioon, mille tegi võimalikuks annetajate tugi.

Närvikahjustus mõjutas Olesja välimust, kuid mitte ainult – see tekitas ka hädasid, mis tema elukvaliteedi oluliselt halvemaks muutsid: magada saab vaid kindlas asendis, parem silm jookseb pidevalt vett ega sulgu täielikult ja joodud vedelik voolab suunurgast välja.

Möödunud aastal sai Olesja arstilt teada, et tema parema näopoole lihased on siiski mingil määral töövõimelised ning on lootust uute närvide siirdamisega nägu ja silm paremini toimima saada.

Ent oli üks aga – operatsiooni saab teha vaid Moskvas, haigekassa ravi ei toeta ning kokku tuli saada üle 10 000 euro.

Olesja unistuse täitumisele pani õla alla heategevuslik fond MTÜ Naerata Ometi, kelle ridades ta isegi on hädasolijaid juba aastaid aidanud.

Möödunud nädala kolmapäeval andis MTÜ teada, et üks nende viimaste kuude suurimaid abiprojekte ehk Olesja toetamine, on lõpusirgel ning ta on teel Moskva poole, kus ta viibib ühtekokku 25 päeva.

Operatsioon toimub täna.