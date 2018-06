Ühest Berliini kesklinna katedraalist kostus möödujate sõnul pühapäeva pärastlõunal kolm püssipauku. Politsei on katedraali ümber piiranud ning esialgse info põhjal tekkis pühamus kahe inimese vahel tüli.

Saksa meedia kirjutab, et politsei sai väljakutse katedraali seoses kahe inimese tüliga. Politsei pressiteenistus juhtunut meediale veel detailselt ei täpsusta. Küll aga kinnitatakse, et katedraalis tulistati.

"Kesklinnas Berliner Domis avasid meie kolleegid veidi pärast kella 16 tule märatsenud mehe pihta," kirjutas Berliini politsei Twitteris. "Ta sai jalgadesse vigastada. Palun vältige kuulujutte," lisas politsei.

Twitteris levivad ka pealtnägijate videod, millelt nähtub, et katedraal on suurte politseijõududega ümber piiratud. Kohal on ka kiirabiautod.