„Arvan, et itaalia aktsendiga rääkimine oli selle muusikali prooviprotsessi aegu kõige loomulikum asi – mu lauluõpetaja on itaallane,“ naeratab muusik Valter Soosalu, kelle rolliks „Sweeney Toddis“ on šarlatanist pardur Adolfo Pirelli. „Ma ei kopeerinud teda, aga ma olen näinud, mismoodi need mehed räägivad. Itaalias veedetud aeg aitas mind päris palju.“

Valter tunnistab, et eblakat habemeajajat oli päris lustakas mängida. „Mul ei olnud dublanti ja seega sain kõik proovid teha ise,“ lausub ta. „See andis mulle kindluse ja lõpuks sain vabaneda tehnilisest mõtlemisest ja täita rolli.“

Ehkki Valtri tegelane langeb kolleegi habemenoa all, jääb tal ära peen liuglemine surmarennis. Sweeney Todd suskab šarlatani lihtsalt kasti ja laseb tal seal üsna pikalt vedeleda. „See võib tunduda väga pikk aeg, aga tegelikult ei ole,“ naerab Valter, et juturaamatu lugemiseks mahti ei tuleks. „Pealegi on seal kastis väga pime, seal ei saagi lugeda. Olen päris rahul, et ma teiste kombel surmarenni proovida ei saa – ma pole just ekstreemsusi armastav inimene.“

Valter Soosalu itaallase Adolfo Pirellina Vanemuise lavastuses „Sweeney Todd“. (Aldo Luud)

„Sweeney Todd“ pole Valtrile esimene muusikal, kus kaasa teha, kuid omil sõnul pole ta väga suur muusikali kui žanri patrioot. „Aga „Sweeney Toddi“ muusika on mulle tõesti väga meeldinud ja ma olin väga rõõmus, kui mulle see pakkumine tehti,“ sõnab ta.

„On erinevad põhjused, miks elu on mind viimasel ajal Vanemuise teatriga kokku viinud. Aga „Ooperifantoomi“ puhul, kus sain ooperilaulja rolli teha, paelus mind võimalus teha rolli nii, nagu ma oma itaallasest õpetaja juures õpin. „Sweeney Toddi“ puhul mängis rolli see, et see tükk mulle lihtsalt väga meeldib, sest see lugu on vähem naiivne kui mõni muu muusikal. See räägib publikuga üsna otse ja selgelt.“

Valter Soosalu (paremal) „Sweeney Toddi“ esitendusel. (Aldo Luud)