„Esmalt tundus see muusikal mulle veider, sest ma ei teadnud „Sweeney Toddist“ muud kui Johnny Deppiga filmi,“ tunnistab laulja Kalle Sepp, kes kehastab trilleris naiivset meremeest Anthony Hope’i. „Ma ei kujutanud ette, kuidas see publikule mõjub, sest see on eestlastele ikka väga võõras tükk.“

Oma mõtete kinnituseks viis Kalle läbi eksperimendi. Tulemus polnud teab mis paljulubav. „Umbes kahekümnest inimesest, kellele rääkisin, et hakkan Tartus tegema suvel „Sweeney Toddi“, teadis vaid üks, et Anthonyl on lugu „I Feel You Johanna“,“ kõneleb Kalle. „See üks küsis, et sa teed tegelikult ka seda rolli või? Aga kahekümnest üks! See hirmutas. Mõtlesin, et tea, kas saalid lõpuks täis ka tulevad!“

Nüüd Kallel säärast hirmu enam ei ole, et kõigile teada-tuntud muusikalidega „Evita“ ning „Ooperifantoom“ harjunud publik kirgliku parduri põnevusloo maha hääletaks. Vähemalt esietenduspublik huilgas ja plaksutas vägagi hoogsalt. Püsti seistes nagu kombeks.

Kalle Sepp „Sweeney Toddi“ esietendusel. (Aldo Luud)

„See tükk on tegelikult nii äge,“ särab Kalle. „Muusika ja dramaturgia, mille Sondheim on teinud, on nii täpselt paigas. Usun, et saalid tulevad ikka täis ka. „Sweeney Toddil“ lihtsalt pole neid kaht hitti, mida kogu maailm siinpool Atlandi ookeani rõkkab. Teispool ookeani on ilmselt teistmoodi.“

Ehkki kirgliku habemeajaja kliendid lõpetavad oma maise teekonna hakklihamasinas ja sünnivad uuesti inimlihapirukaina, pole Kalle seni pagaritooteist loobunud. „Miks ma peaksin lihapirukaist loobuma?“ pärib ta naerdes. „Ses loos on ju ilusasti ära põhjendatud, miks Sweeney Todd hakkab inimestest lihapirukaid tegema. Aeg on hull, liha napib, raha napib ja lõppude lõpuks on vaja kätte maksta kõige selle eest, mida sulle on tehtud – väga kaua aega tagasi, aga see närib sees. Usun, et mingil hetkel suudavad kõik vaatajad end selle tegelasega samastada.“

VANKRITÄIS KINKE: Osatäitjad Kalle Sepp ja Peeter Veltmann vurasid esietenduspeole lapsevankrit lükates. Maimukese asemel vaatasid sealt vastu kingitused kogu trupile. (Aldo Luud)