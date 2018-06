Pühapäeva õhtul astuvad „Eesti otsib superstaari“ finaalis võistlustulle kaks allesjäänud finalisti – Sissi Nylia Benita ja Uudo Sepp. Saku Suurhallis toimuvas suures finaalilahingus esitavad mõlemad artistid kolm lugu – nende kõige paremini esitatud laulu, suure laulu ning esmaesitusele tuleb ka saate võitjale kirjutatud singel.

Sissi valis endale Fall Out Boy loo „Centuries“ ning Uudo otsustas Kings of Leoni loo „Sex on Fire“ kasuks. Suure loona esitab Sissi Keala Settle’i laulu „This Is Me“. Uudo on otsustanud esitada Tom Petty loo „Free Fallin’“. Maiuspalana tuleb superfinaalis esmakordselt esitusele „Eesti otsib superstaari“ 7. hooaja võitjale kirjutatud lugu „Võitmatu“.

Saate võitja saab auhinnaks artistilepingu Universal Musicuga. Seejärel lansseerib Spotify eksklusiivselt tema debüütsingli koos reklaamikampaaniaga. Lisaks saab värske superstaar lennata Nordicaga terve aasta jooksul tasuta.