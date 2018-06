„Postitantsu jaoks, mida „Sweeney Toddis“ teen, ma eraldi trenni ei teinud,“ puhkeb laulja Lauri Liiv naerma. Vaatepilt, kuidas võltsvatsakas Lauri kohtuteener Beadle Bamfordina postil väänleb ja piruette sooritab, paneb õhku ahmima. „See efektne niinimetatud postitants sündis üsna viimasel hetkel viimastes proovides. Liialt palju eelhäälestust või harjutamist see ei nõudnud.“

Seevastu muusikapool nõudis sedapuhku erakordselt agarat harjutamist. „Ma ei ole küll peaosas, aga see partii, mis mul laulda on, on keeruline,“ tõdeb Lauri. „Ma pole kunagi pidanud üheski muusikalis nii kõrgeid noote laulma. See on minu jaoks täiesti uus kogemus. Kui ma aasta tagasi castingu'l käisin, ütlesin muusikajuhile, et tegelen nüüd aasta aega nende nootidega. Need olid mul olemas, aga kuidagi väga arad. Ma ei ole ju väga kõrgelt laulja. Aga selles muusikalis tuleb laulda teise oktavi re-sid, mis pole mugavad noodid, mida välja võtta.“

HIILGAV TANTSUNUMBER: Seda, et Lauri Liiv suudab kõrgete nootide laulmise kõrval, ka posti küljes rippuda ning seal võltsvatsa kiuste piruette sooritada, poleks osanud keegi oodata. Suudab ja koguni elegantselt. Pildil paremal Lauri Saatpalu kohtunik Turpinina, kelle käsilast Liiv kehastab. (Maris Savik)

Üleüldse said artistid seekord proove tehes vett ja vilet. „„Sweeney Todd“ on nii keeruline materjal, sest see, et kõik lülid korraga käivituksid ja tööle hakkaksid, on erakordselt raske,“ tunnistab Lauri, et prooviperiood polnud kõige kergemate ja helgemate killast. „Stephen Sondheim on kirjutanud selle mitte eriti laulja- ja näitlejasõbralikult. Kõik peavad laulma selliseid partiisid, mis on kohati raskemad kui mõnes teises muusikalis. Lisaks seegi, et tuleb tajuda peent ja musta huumorit, mis kogu loo alt läbi jookseb. Kõik see niimoodi kokku saada, et see oleks vaatajale kerge, vaimukas ja õudne – see oli keeruline töö.“