Seda, mis täna toimuma hakkab, sa ühest küljest ootad, teisalt kardad. Saad teha seda, mis sulle meeldib, samas pead arvestama, et võib tekkida vajadus ületada raskusi.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Päev tuleb maksimaalselt ära kasutada selleks, et teha ära vajalikud kodused tööd. Kui täna laisklema kipud, tulevad järgnevad päevad pingelised ja rasked.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

On võimalus valida, kas eelistada meeldivat või kasulikku tegevust. Tasuks olla praktiline ja valida pigem teine tee, ka meeldivaks ajaveetmiseks saabub millalgi aeg.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tuleb ennast kokku võtta ja pingutada, võimalik, et ka üksjagu vaielda ja survet avaldada. Samas aga peaksid leidma võimalusi ka lõõgastuseks ja pinge maandamiseks.

Neitsi

23. august – 22. september

Kõige tähtsam on meeldiv seltskond. Planeeri aega nii, et seda jätkuks kindlasti ka lõbutsemise jaoks. Sul on võimalus endasse koguda palju positiivset energiat.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Keegi ajab sulle kummalist juttu. Sa ei saa üldse aru, miks ta niimoodi teeb, aga tajud, et sind üritatakse mõjutada. Ära põgene, uuri parem välja, millised on ta käitumise tagamaad.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kui ka hommikul suurepärases meeleolus ärkad, võid lõuna paiku paksu masendust tunda. Ürita viibida koos inimestega, kes on stabiilsed ja positiivse ellusuhtumisega.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sul on partneriga väga vedanud. Tunned seda iga päev, aga millal sa seda viimati ütlesid? Millal talle viimati armsa kingituse tegid? Hellita armastatut natuke rohkem.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Mingid sidekanalid on avatud, aga mingid jälle täiesti umbes. Oluline info jõuab sinuni valikuliselt. Võimalik, meilid kaovad salapäraselt ja telefonis tekib valeühendusi.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Võid sattuda kellegi tähelepanu keskmesse. Ta justkui jälgiks sind valvsa pilguga. Kuigi see on veidike ebameeldiv, tee rahulikku nägu ja lihtsalt ignoreeri teda.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Rahaliste tehingute tegemine on riskiga seotud. Sa ei pruugi märgata kõiki asjaolusid. Pole välistatud seegi, et keegi sind meelega tüssata üritab.

