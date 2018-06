Sul on võimalik valida kindla ja turvalise ning riskantsema, kuid suuremat tulu lubava variandi vahel. Riskimist võib praegu võit kroonida, aga ära siiski hulljulgeks muutu.

Kui kontrollid oma emotsioone, kontrollid ka kogu olukorda ning saad kokkuvõttes just seda, mida tahad. Kui tunded üle pea kokku löövad, pead paljustki loobuma.

Kui ootad romatilist nädalavahetust, ära eelda, et sinu eest kõik ära tehtaks. Suuna olukorda, planeeri armsa inimesega koos, aga nii, et sinu soovidest ikka seadus saaks.

Proovi võimalikult asjalik olla. Kui tunned, et miski käib sulle üle mõistuse, siis ära väldi seda teemat – pigem õpi ja arenda ennast. Küll näed, see ei ole lootusetult raske.

Tänast õhtut sa ootad ja samas ka natuke pelgad. Tundub, et ühes suhtes sõltub tänasest väga palju. Tegemist ei pruugi olla suhtega, mis sulle tulevikuski tähtsaks jääb.

Hindad oma võimeid kõrgelt ega pelga alustamast uusi ettevõtmisi. Paraku ei pruugi need niisama lihtsalt sujuda. Pigem võta aega lõõgastuseks.

Kerge oleks soovitada sul mõlemad jalad kõvasti vastu maad suruda ja olukorda realistlikult hinnata. Sul on tugev sisemine tung aina lennata ja lennata.

Plaane pole mõtet teha, sest neid ei pruugi õnnestuda ellu viia ja see ajaks sind närvi. Lase voolul end kanda ja naudi seda, mis sulle nagu iseenesest sülle pudeneb.

Su pead täidavad asised mõtted. Nii ei pruugi sa aru saada, et sellel, kuidas üks inimene sinuga suhtleb ja tasapisi su tähelepanu võita üritab, on mingi tagamõte.

Palju õnne, Kaksikud! Uuel eluaastal on sinu jõuks terane mõtlemisvõime, aga ka varem omandatud teadmised. Info hankimine on kogu tähtis ja seda sa oskad nutikalt teha. Sellel, kes teab asju enne teisi, on alati eelised ka tegevuse planeerimisel. Armuasjus oled haavatav, kipud kahtlustama ja kergesti ärrituma. Proovi elu veidike rahumeelsemalt võtta.